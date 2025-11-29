Новая система оплаты за проезд в Сумской области позволяет избежать очередей и упрощает пользование общественным транспортом.

В Сумской области была введена новая система оплаты за проезд в городских трамваях и автобусах, передает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет Конотопа на официальной странице в Фейсбук.

Конотопское транспортное управление по сотрудничеству с ПриватБанком открывает возможность пользоваться мобильным приложением любого банка.

Оплата производится через QR-код, размещенный в салоне транспортного средства. Пассажиру нужно только отсканировать код в приложении и подтвердить транзакцию.

Благодаря нововведению поездки стали более быстрыми, удобными и доступными для всех пользователей. Теперь не обязательно иметь карту конкретного банка, достаточно смартфона и приложения.

Кроме того, в Сумской области также сообщалось о новом графике движения поездов.

С 23 ноября вступил в силу новый график движения пригородных поездов в Сумской области. Обновление введено после восстановления полноценного курсирования на участке Конотоп – Неплюево, что позволило возобновить стабильное движение по полному маршруту.

Изменения призваны улучшить качество перевозок, сохранить важные пересадки и сделать поездки более комфортными для пассажиров.

В рамках обновленного графика скорректировано время отправки и прибытия нескольких рейсов. В частности, экспресс №6541 по маршруту Неплюево – Конотоп-Пассажирский теперь отправляется в 04:30 вместо предыдущего времени 04:49.

Другой откорректированный маршрут — экспресс №6546, отправляющийся со станции Конотоп-Пассажирский в направлении Неплюево.

