Новий графік руху поїздів в Сумській області введено компанією-перевізником "Укрзалізницею" на кілької популярних маршрутах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".

З 23 листопада було змінено розклад руху низки приміських поїздів. Новий графік руху поїздів в Сумській області ухвалили після відновлення повноцінного курсування поїздів на ділянці Конотоп – Неплюєве – Конотоп, що дозволило повернутися до стабільного руху за повним маршрутом.

Зміни спрямовані на покращення якості пасажирських перевезень, збереження важливих пересадок та забезпечення більш зручних поїздок для мешканців регіону.

У межах оновлення графіка коригується час відправлення та прибуття кількох приміських рейсів. Експрес №6541, який курсує за маршрутом Неплюєве – Конотоп-Пасажирський, відтепер вирушає о 04:30 замість попереднього часу 04:49.

До станції призначення він прибуває о 06:45, тоді як раніше прибуття було заплановано на 07:11. Така зміна дозволяє пасажирам встигати на ранкові пересадки та робить поїздку більш зручною для тих, хто подорожує у години пік.

Інший відкоригований маршрут — експрес №6546, який вирушає зі станції Конотоп-Пасажирський у напрямку Неплюєве. Його новий час відправлення — 20:54 замість 20:12, а прибуття — о 23:06 замість 22:22. Ця зміна допоможе пасажирам, які завершують робочий день пізніше, комфортніше планувати дорогу додому.

Ознайомитися з новим графіком руху поїздів в Сумській області: усіх приміських електричок регіону пасажири можуть на офіційному сайті залізниці за посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: що саме варто знати про оформлення заявки.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області: хто може розраховувати на підтримку.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Сумській області: зміни в цінах стали дуже помітні.