Новый график движения поездов в Сумской области предполагает как перенос времени отправления части рейсов, так и запуск новых направлений.

Новый график движения поездов в Сумской области начал действовать с 14 ноября, однако изменения коснулись нескольких экспрессов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

Новый график движения поездов в Сумской области предусматривает как перенос времени отправления части рейсов, так и запуск новых направлений, а также временную отмену нескольких экспрессов. Пассажиров призывают внимательно ознакомиться с обновленной информацией перед планировкой поездки.

В частности, отдельные электрички будут отправляться раньше, чем по обычному графику. Речь идет о рейсе №6014 по маршруту Ворожба – Сумы, который теперь будет курсировать с 10:06 до 11:42, а также поезд № 6012/6011 Ворожба – Тростянец-Смородино, который будет отправляться в 05:10 и прибывать в 10:30.

В то же время другие рейсы будут отправляться позже. Среди них - №6054/6053 по сообщению Тростянец-Смородино - Ахтырка, который будет курсировать с 10:50 до 11:57, и №6056/6055 Ахтырка - Тростянец-Смородино, который будет отправляться в 12:17 и прибывать в 13:57.

Кроме того, региональная железная дорога запускает несколько новых составов, призванных улучшить транспортное сообщение между общинами. К обновленному расписанию добавлено №6266 Лебединская – Тростянец-Смородино, который будет курсировать с 19:45 до 21:25, новый утренний №6008 Тростянец-Смородино – Ахтырка с отправлением в 03:29 и прибытием в 04:34.

Вместе с тем, временно прекращается курсирование ряда пригородных экспрессов в регионе. Отменены рейсы № 6888 Сумы – Лебединская, № 6887 Лебединская – Сумы, № 6890 Сумы – Лебединская, № 6889 Лебединская – Ворожба, номер 6262 Боромля – Люботин , № 6261 Люботин – Боромля, № 6058 Трост Ахтырка – Боромля и № 6009 Тростянец-Смородино – Ворожба.

Железная дорога отмечает, что указанные изменения существенно отличаются от привычного графика, поэтому пассажирам рекомендуют каждый раз проверять актуальное расписание на официальном сайте.

