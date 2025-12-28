Прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Харкові обіцяє по-справжньому зимову пору.

Прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Харкові зробили синоптики та роклили, якої погоди чекати на початку другого місяця зими, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Харкові. Розпочнеться все зі прохолодної пори і з кожнем днем буде все прохолодніше.

У понеділок 29-ого числа: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний сніг. Максимальна температура повітря сягне -4°C, а вночі вона впаде до -6°C.

У вівторок, 30.12: температура повітря опуститься до -7°C вночі, вдень триматиметься -3°C. З ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Дрібний сніг йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться.

Середа, 31.12: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ввечері, можливо, пройде дрібний сніг. Температурні коливання — від -8 до -2°C.

Четвер, 1 січня: буде триматися хмарна погода. Дрібний сніг йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Впродовж дня температура триматиметься в межах -8…-6°C.

У п’ятницю, 02.01: з ранку до самого вечора небосвід вкриється хмарами. Дождів чи снігу не передбачається. Температура повітря триматиметься в межах -9…-7°C.

Субота, 03.01: протягом доби триматиметься хмарність, опадів не прогнозують. Температура коливатиметься від -8 до -3°C.

У неділю 04.01: з ранку до самого вечора небосвід вкриється хмарами. Йтиме дрібний сніг, який припиниться тільки ввечері. Температурні показники — від -7 до -5°C.

Отже, прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Харкові обіцяє прохолодну з снігом та морозами пору.

