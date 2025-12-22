Грошова допомога для ВПО у Харківській області залишається важливою підтримкою для певних категорій населення.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області передбачає щомісячні виплати на проживання, які надаються державою та виплачуються через органи Пенсійного фонду України, повідомляє Politeka.

Йдеться про фінансову підтримку внутрішньо переміщених осіб, яка призначається для забезпечення базових потреб.

Розмір цієї грошової допомоги для ВПО у Харківській області становить 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю і 2000 грн для інших категорій отримувачів. Такі виплати спрямовані насамперед на підтримку найбільш вразливих людей, які були змушені залишити свої домівки.

Підтримка призначається строком на 6 місяців з місяця звернення, незалежно від конкретної дати подання заяви. Після завершення цього періоду держава може автоматично продовжити виплати, однак таке рішення ухвалювалося не завжди.

Саме тому переселенцям радять самостійно контролювати ситуацію і не чекати, поки кошти перестануть надходити. Автоматичне подовження зазвичай гарантовано отримують окремі категорії громадян.

Серед них - особи пенсійного віку, які отримують пенсію у розмірі, що не перевищує чотири прожиткові мінімуми, тобто 9444 гривень.

Також виплати без додаткового звернення продовжувалися для осіб з інвалідністю першої або другої групи, дітей з інвалідністю до 18 років та дітей з важкими захворюваннями.

До цієї ж категорії належать діти сироти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа віком до 23 років, зокрема ті, хто перебував у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу, а також прийомні батьки, батьки вихователі та опікуни.

Водночас, для інших отримувачів грошова допомога для ВПО у Харківській області могла бути як продовжена, так і припинена.

Щоб не втратити кошти, у Пенсійному фонді радять переселенцям заздалегідь дізнаватися, чи було автоматично продовжено виплати на наступний шестимісячний період.

