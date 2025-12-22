Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предусматривает ежемесячные выплаты на проживание, предоставляемые государством и выплачиваемые через органы Пенсионного фонда Украины, сообщает Politeka.

Речь идет о финансовой поддержке внутри перемещенных лиц, которая предназначается для обеспечения базовых потребностей.

Размер этой денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области составляет 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью и 2000 грн для других категорий получателей. Такие выплаты направлены прежде всего на поддержку наиболее уязвимых людей, вынужденных покинуть свои дома.

Поддержка назначается сроком 6 месяцев с месяца обращения, независимо от конкретной даты подачи заявления. После завершения этого периода государство может автоматически продлить выплаты, однако такое решение принималось не всегда.

Именно поэтому переселенцам советуют самостоятельно контролировать ситуацию и не ждать, пока средства перестанут поступать. Автоматическое продление обычно гарантированно получают отдельные категории граждан.

Среди них - лица пенсионного возраста, получающие пенсию в размере, не превышающем четыре прожиточных минимума, то есть 9444 гривен.

Также выплаты без дополнительного обращения продолжались для лиц с инвалидностью первой или второй группы, детей с инвалидностью до 18 лет и детей с тяжелыми заболеваниями.

К этой же категории относятся дети сироты, лишенные родительской опеки и лица с их числа в возрасте до 23 лет, в том числе те, кто находился в приемных семьях или детских домах семейного типа, а также приемные родители, родители воспитатели и опекуны.

В то же время, для других получателей денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области могла быть как продлена, так и прекращена.

Чтобы не потерять средства, в Пенсионном фонде советуют переселенцам заранее узнавать, были ли автоматически продлены выплаты на следующий шестимесячный период.

