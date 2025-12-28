Прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Харькове обещает по-настоящему зимнее время.

Прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Харькове сделали синоптики и роклили, какой погоды ждать в начале второго месяца зимы, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики составили прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Харькове. Начнется все с прохладного времени и с каждым днем ​​будет все прохладнее.

В понедельник 29 числа: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. На протяжении всего дня ожидается мелкий снег. Максимальная температура воздуха составит -4°C, а ночью она упадет до -6°C.

Во вторник, 30.12: температура воздуха опустится до -7°C ночью, днем ​​будет держаться -3°C. С утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Небольшой снег будет идти почти весь день. Утром он достигнет величайшей силы, во второй половине дня ослабнет, а ближе к вечеру закончится.

Среда, 31.12: на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Вечером, вероятно, пройдет мелкий снег. Температурные колебания от -8 до -2°C.

Четверг, 1 января: будет держаться облачная погода. Мелкий снег будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. В течение дня температура будет держаться в пределах -8...-6°C.

В пятницу, 02.01: с утра до конца суток небосвод покроется облаками. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет держаться в пределах -9…-7°C.

Суббота, 03.01: в течение суток будет облачно, осадков не прогнозируют. Температура будет колебаться от -8 до -3°C.

В воскресенье 04:01: с утра до конца суток небосвод покроется облаками. Пойдет метель, которая прекратится только вечером. Температурные показатели от -7 до -5°C.

Итак, прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Харькове обещает прохладное со снегом и морозами пору.

