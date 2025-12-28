Прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Харькове сделали синоптики и роклили, какой погоды ждать в начале второго месяца зимы, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в Sinoptik.ua.
Синоптики составили прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Харькове. Начнется все с прохладного времени и с каждым днем будет все прохладнее.
В понедельник 29 числа: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. На протяжении всего дня ожидается мелкий снег. Максимальная температура воздуха составит -4°C, а ночью она упадет до -6°C.
Во вторник, 30.12: температура воздуха опустится до -7°C ночью, днем будет держаться -3°C. С утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Небольшой снег будет идти почти весь день. Утром он достигнет величайшей силы, во второй половине дня ослабнет, а ближе к вечеру закончится.
Среда, 31.12: на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Вечером, вероятно, пройдет мелкий снег. Температурные колебания от -8 до -2°C.
Четверг, 1 января: будет держаться облачная погода. Мелкий снег будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. В течение дня температура будет держаться в пределах -8...-6°C.
В пятницу, 02.01: с утра до конца суток небосвод покроется облаками. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет держаться в пределах -9…-7°C.
Суббота, 03.01: в течение суток будет облачно, осадков не прогнозируют. Температура будет колебаться от -8 до -3°C.
В воскресенье 04:01: с утра до конца суток небосвод покроется облаками. Пойдет метель, которая прекратится только вечером. Температурные показатели от -7 до -5°C.
Итак, прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Харькове обещает прохладное со снегом и морозами пору.
