Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Харьковской области может продолжаться в январе 2026 года.

В Харьковской области наблюдается подорожание продуктов, которое почувствовали жители региона в течение последнего месяца, сообщает Politeka.

Основной рост цен затрагивает крупы, молочные изделия и овощи, входящие в ежедневный рацион.

Маргарин «Щедро Сливочный особенный» 72,5% (250 г) в настоящее время стоит в среднем 43,70 грн. Разница между торговыми сетями заметна: от 42,40 у Auchan до 45,70 у Megamarket. По сравнению с ноябрем средний ценник вырос на 0,17, что свидетельствует о небольшом, но стабильном повышении.

Что касается круп, средняя стоимость пшена составляет 32,87 грн. за килограмм. В сетях Auchan, Megamarket и Metro стоимость колеблется от 32,20 до 33,90. Для сравнения, в ноябре средняя цена составила 29,79, то есть рост составил 2,47.

Больше всего подорожали овощи. Помидоры сливки сегодня стоят в среднем 172,10 грн за килограмм, тогда как в ноябре средняя цена была 133,91. Дешевле всего овощи можно приобрести у Novus (159 гривен), а самое дорогое — в Megamarket (194,40). В целом за месяц стоимость выросла на 40,60.

Аналитики объясняют рост несколькими факторами: увеличение расходов на логистику и топливо, сезонные колебания урожая, повышение стоимости энергоносителей и общую инфляционную тенденцию.

Для потребителей это означает необходимость планировать покупки более тщательно. Продукты первой необходимости становятся более дорогими, а бюджет семьи нуждается в дополнительном контроле. Специалисты советуют сравнивать цены в разных магазинах и пользоваться акционными предложениями.

Эксперты также отмечают, что подорожание продуктов в Харьковской области может продолжаться в январе 2026 года, поскольку затраты на производство и транспортировку остаются высокими, а спрос на сезонные товары увеличивается.

