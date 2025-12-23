Експерти наголошують, що подорожчання продуктів у Харківській області може продовжуватись у січні 2026 року.

У Харківській області спостерігається подорожчання продуктів, яке відчули мешканці регіону протягом останнього місяця, повідомляє Politeka.

Основний ріст цін зачіпає крупи, молочні вироби та овочі, що входять до щоденного раціону.

Маргарин «Щедро Вершковий особливий» 72,5% (250 г) нині коштує в середньому 43,70 грн. Різниця між торговими мережами помітна: від 42,40 в Auchan до 45,70 у Megamarket. У порівнянні з листопадом середній цінник зріс на 0,17, що свідчить про невелике, але стабільне підвищення.

Що стосується круп, середня вартість пшона становить 32,87 грн за кілограм. У мережах Auchan, Megamarket та Metro вартість коливається від 32,20 до 33,90. Для порівняння, у листопаді середня ціна становила 29,79, тобто зростання склало 2,47.

Найбільше подорожчали овочі. Помідори сливка сьогодні коштують у середньому 172,10 грн за кілограм, тоді як у листопаді середня ціна була 133,91. Найдешевше овочі можна придбати у Novus (159 гривень), а найдорожче — у Megamarket (194,40). Загалом за місяць вартість зросла на 40,60.

Аналітики пояснюють зростання декількома факторами: збільшення витрат на логістику та паливо, сезонні коливання врожаю, підвищення вартості енергоносіїв та загальна інфляційна тенденція.

Для споживачів це означає необхідність планувати покупки більш ретельно. Продукти першої необхідності стають дорожчими, а бюджет родини потребує додаткового контролю. Фахівці радять порівнювати ціни у різних магазинах і користуватися акційними пропозиціями.

Експерти також наголошують, що подорожчання продуктів у Харківській області може продовжуватись у січні 2026 року, оскільки витрати на виробництво та транспортування залишаються високими, а попит на сезонні товари збільшується.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати