Новий графік руху поїздів з Харкова принесе більше зручностей для багатьох любителів подорожувати залізницею.

Новий графік руху поїздів з Харкова почне діяти з 14 грудня і передбачає зміни в деяких маршрутах та запуск нових сполучень, повідомляє Politeka.

Як інформують в офіційному телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів з Харкова розрахований на 2025–2026 роки і передбачає покращення залізничного сервісу для пасажирів, зокрема у напрямку заходу країни.

Новий графік руху поїздів з Харкова означає продовження маршруту №113/114, який раніше курсував Харків-Львів-Харків через Володимир. З 14 грудня цей пасажирський склад прямуватиме до Ужгорода через Луцьк та Рівне.

Як зазначають у пресслужбі компанії, зміни дозволять зберегти надійне сполучення з Харківською та Сумською областями, одночасно відкриваючи нові можливості для пасажирів із Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших населених пунктів на маршруті.

В оновленому розкладі також передбачено забезпечення зручного доступу до туристичних напрямків на Закарпатті та Карпатах, зокрема Славська та Ужгорода.

За словами представників "Укрзалізниці", найближчим часом передбачено запуск восьми міжнародних та трьох внутрішніх сполучень, що дозволить пасажирам подорожувати більш зручно та швидко.

Експерти зазначають, що всі нововведення значно покращать логістику всередині країни у зимовий період, коли попит на поїздки до західних регіонів зростає.

Пасажири зможуть скористатися новими рейсами для комфортних поїздок на святкові вихідні та зимові канікули, а також планувати подорожі до гірських курортів та культурних центрів західної України.

