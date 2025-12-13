Новый график движения поездов из Харькова начнет действовать с 14 декабря и предусматривает изменения в некоторых маршрутах и запуске новых сообщений, сообщает Politeka.
Как информируют в официальном телеграмм-канале АО "Укрзалізниця", новый график движения поездов из Харькова рассчитан на 2025-2026 годы и предусматривает улучшение железнодорожного сервиса для пассажиров, в том числе в направлении запада страны.
Новый график движения поездов из Харькова означает продолжение маршрута №113/114, ранее курсировавшего Харьков-Львов-Харьков через Владимир. С 14 декабря этот пассажирский состав будет следовать в Ужгород через Луцк и Ровно.
Как отмечают в пресс-службе компании, изменения позволят сохранить надежное сообщение с Харьковской и Сумской областями, одновременно открывая новые возможности для пассажиров из Житомира, Олевска, Сарны, Рафаловки и других населенных пунктов на маршруте.
В обновленном расписании предусмотрено обеспечение удобного доступа к туристическим направлениям на Закарпатье и Карпатах, в частности Славска и Ужгорода.
По словам представителей "Укрзалізниці", в ближайшее время предусмотрен запуск восьми международных и трех внутренних сообщений, что позволит пассажирам путешествовать более удобно и быстро.
Эксперты отмечают, что все нововведения значительно улучшат логистику внутри страны в зимний период, когда спрос на поездки в западные регионы растет.
Пассажиры смогут воспользоваться новыми рейсами для комфортных поездок на праздничные выходные и зимние каникулы, а также планировать поездки в горные курорты и культурные центры западной Украины.
