Новый график движения поездов из Харькова принесет больше удобств для многих любителей путешествовать по железной дороге.

Новый график движения поездов из Харькова начнет действовать с 14 декабря и предусматривает изменения в некоторых маршрутах и ​​запуске новых сообщений, сообщает Politeka.

Как информируют в официальном телеграмм-канале АО "Укрзалізниця", новый график движения поездов из Харькова рассчитан на 2025-2026 годы и предусматривает улучшение железнодорожного сервиса для пассажиров, в том числе в направлении запада страны.

Новый график движения поездов из Харькова означает продолжение маршрута №113/114, ранее курсировавшего Харьков-Львов-Харьков через Владимир. С 14 декабря этот пассажирский состав будет следовать в Ужгород через Луцк и Ровно.

Как отмечают в пресс-службе компании, изменения позволят сохранить надежное сообщение с Харьковской и Сумской областями, одновременно открывая новые возможности для пассажиров из Житомира, Олевска, Сарны, Рафаловки и других населенных пунктов на маршруте.

В обновленном расписании предусмотрено обеспечение удобного доступа к туристическим направлениям на Закарпатье и Карпатах, в частности Славска и Ужгорода.

По словам представителей "Укрзалізниці", в ближайшее время предусмотрен запуск восьми международных и трех внутренних сообщений, что позволит пассажирам путешествовать более удобно и быстро.

Эксперты отмечают, что все нововведения значительно улучшат логистику внутри страны в зимний период, когда спрос на поездки в западные регионы растет.

Пассажиры смогут воспользоваться новыми рейсами для комфортных поездок на праздничные выходные и зимние каникулы, а также планировать поездки в горные курорты и культурные центры западной Украины.

