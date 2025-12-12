Это позволило бы продолжить работу на полях и обеспечить продовольственную безопасность, сделав невозможным дефицит продуктов в Днепропетровской области.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области в этом году может стать серьезной проблемой из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Politeka.

Весенние заморозки и раннее летнее потепление оказали большое влияние на урожайность региона.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук подчеркнул, что наибольшие убытки понесли традиционные масличные культуры, особенно подсолнечник. В то же время, текущий урожай позволяет полностью удовлетворить внутреннее потребление масла и поддержать экспортные поставки.

Наиболее пострадали посевы кукурузы — предварительные оценки свидетельствуют о потерях более 500 тысяч гектаров. Поэтому кукурузные культуры могут стать дефицитными в области. Некоторые фермеры уже пахали участки под озимые, однако не хватает финансовых ресурсов для последующих посевов.

Аграрии обратились в Министерство экономики, окружающую среду и сельское хозяйство Украины с просьбой о поддержке на гектар. Это позволило бы продолжить работу на полях и обеспечить продовольственную безопасность, сделав невозможным дефицит продуктов в Днепропетровской области.

На сегодняшний день в регионе собрано примерно 24,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, и объем продолжает расти. Денис Марчук отметил, что жатва в этом году отстают от прошлогодних примерно на две недели из-за сочетания засухи и чрезмерных дождей в июле.

Однако урожайность позволяет рассчитывать на общий сбор около 56 миллионов тонн, из которых по меньшей мере 40 миллионов могут быть направлены на экспорт, обеспечивая стабильные поставки украинского зерна на мировой рынок.

