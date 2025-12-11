Отдельные категории украинцев могут получить денежную помощь для пенсионеров в Киевской области от государства в качестве компенсации за питание, сообщает Politeka.net.
Об этом напомнили в ПФУ.
Компенсации за питание для граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, предусмотрены Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».
Кто имеет право на пособие для пенсионеров в Киевской области
Получить компенсацию могут три группы:
- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других ядерных аварий, отнесенные к 1 или 2 категории;
- потерпевшие от катастрофы, относящиеся к 1 или 2 категории;
- лица, подвергшиеся радиационному облучению и отнесенные к 1 или 2 категории.
Как подать заявление
Оформить компенсацию можно несколькими способами:
- через сервисные центры Пенсионного фонда Украины;
- с помощью портала «Дія»;
- через уполномоченных представителей органов местного самоуправления (сельских, поселковых, городских советов) или в центрах предоставления административных услуг.
Необходимые документы
К заявлению нужно добавить:
- копию удостоверения участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, участника ликвидации ядерных аварий или потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения;
- копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или данные паспорта с отметкой об отказе от получения этого номера.
Назначение денежной компенсации осуществляется не позднее 10 дней после поступления полного пакета документов.
Когда денежное пособие для пенсионеров в Киевской области не выплачивается
Выплату могут отказать в следующих случаях:
- если представлен неполный пакет документов;
- в случае смены места регистрации;
- если лицо лишено статуса участника ликвидации, потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (категории 1 или 2).
