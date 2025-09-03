Пенсионное законодательство предусматривает несколько видов доплат для пенсионеров в Киевской области.

Украинские пенсионеры могут рассчитывать на доплаты пенсионерам в Киевской области и льготы, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ. Рассказываем об основных возможностях, доступных с сентября 2025 года.

Пенсионное законодательство Украины предусматривает несколько видов надбавок.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области за содержание детей: Если на попечении человека пожилого возраста есть несовершеннолетние дети (в возрасте до 18 лет), он может получать дополнительно 150 гривен ежемесячно на каждого ребенка.

Прибавка за донорство: Почетные доноры, сдавшие при жизни 40 доз крови или 60 доз плазмы, имеют право на ежемесячную доплату в размере 292 грн.

В сентябре 2025 года и дальше будет действовать программа ежемесячных надбавок для тех граждан, чей размер пенсии не превышает 10 340 грн 35 копеек. Это касается значительной части украинцев, ведь именно эта категория нуждается в дополнительной материальной поддержке от государства.

Размеры «возрастных» доплат для пенсионеров в Киевской области в 2025 году определены следующим образом:

лицам от 70 до 74 лет устанавливается надбавка в сумме 300 гривен в месяц;

в возрастной категории от 75 до 79 лет будет насчитываться 456 гривен;

гражданам, достигшим 80 лет и старше, будет выплачиваться ежемесячная доплата в размере 570 гривен.

Помимо финансовой поддержки, пенсионеры имеют право на ряд льгот:

Бесплатный проезд: Пенсионное удостоверение дает право на бесплатный проезд в большинстве видов общественного транспорта, кроме такси, маршруток, метро и межрегиональных поездов.

Компенсация за коммунальные услуги: Украинцы, работавшие в образовании, медицине или культуре, проживающие в сельской местности, могут получить компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Освобождение от земельного налога: они освобождаются от уплаты налога на земельные участки, если их площадь не превышает установленные нормы.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: базовый товар оказался под угрозой.

Также Politeka писала, Пенсия в Киевской области: ПФУ обвинил женщину в беспричинном получении 125 тысяч гривен, суд вынес решение.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда можно обратиться.