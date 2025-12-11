У Запоріжжі запрацювала нова система оплати проїзду, містяни отримали можливість користуватися карткою «Січ Загальна», яка функціонує без пластикових носіїв, пише Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні міської ради.
У Запоріжжі стартував продаж електронної версії транспортної картки. Якщо раніше придбати її можна було лише у терміналах EasyPay на вул. Шкільній, 2, то тепер вона доступна прямо в мобільному застосунку. Вартість лишилася незмінною — 60 гривень.
Як це працює
У громадському транспорті встановили QR-коди. Достатньо відсканувати такий код телефоном — і поїздка автоматично спишеться з цифрової карточки, яку пасажир прив’язав у застосунку EasyPay.
Систему електронного квитка E-Pass у місті впроваджує компанія ТОВ «ІЗІ СОФТ», що входить до фінтех-групи EasyPay.
Як отримати
- Завантажити застосунок EasyPay.
- У налаштуваннях обрати місто Запоріжжя.
- На головному екрані перейти в розділ «Транспорт».
- Обрати «Запоріжжя» → тип картки «Загальна».
- Підтвердити покупку.
Після цього вона автоматично з’явиться у вашому акаунті й буде готова до використання.
Оцифрування пластикових карток
Користувачі, які вже мають фізичні транспортні картки (загальні, студентські, шкільні, пільгові), можуть додати їх у застосунок. Після оцифрування носити фізичну карточку більше не потрібно — всі дані зберігаються в телефоні.
Як оплатити проїзд
- Відсканувати QR-код у салоні — камерою або сканером у додатку.
- Обрати карточку для оплати.
- Підтвердити покупку.
Квиток активується одразу і діє 75 хвилин, однак лише в межах одного транспортного засобу. Для пересадки доведеться придбати новий квиток.
Поповнення без комісій
Баланс карточки можна поповнити:
- у застосунку EasyPay;
- через офіційний сайт;
- у понад 100 терміналах EasyPay по місту.
