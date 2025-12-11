У Запоріжжі стартувала нова система оплати проїзду, яка має низку сюрпризів.

У Запоріжжі запрацювала нова система оплати проїзду, містяни отримали можливість користуватися карткою «Січ Загальна», яка функціонує без пластикових носіїв, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

У Запоріжжі стартував продаж електронної версії транспортної картки. Якщо раніше придбати її можна було лише у терміналах EasyPay на вул. Шкільній, 2, то тепер вона доступна прямо в мобільному застосунку. Вартість лишилася незмінною — 60 гривень.

Як це працює

У громадському транспорті встановили QR-коди. Достатньо відсканувати такий код телефоном — і поїздка автоматично спишеться з цифрової карточки, яку пасажир прив’язав у застосунку EasyPay.

Систему електронного квитка E-Pass у місті впроваджує компанія ТОВ «ІЗІ СОФТ», що входить до фінтех-групи EasyPay.

Як отримати

Завантажити застосунок EasyPay.

У налаштуваннях обрати місто Запоріжжя.

На головному екрані перейти в розділ «Транспорт».

Обрати «Запоріжжя» → тип картки «Загальна».

Підтвердити покупку.

Після цього вона автоматично з’явиться у вашому акаунті й буде готова до використання.

Оцифрування пластикових карток

Користувачі, які вже мають фізичні транспортні картки (загальні, студентські, шкільні, пільгові), можуть додати їх у застосунок. Після оцифрування носити фізичну карточку більше не потрібно — всі дані зберігаються в телефоні.

Як оплатити проїзд

Відсканувати QR-код у салоні — камерою або сканером у додатку.

Обрати карточку для оплати.

Підтвердити покупку.

Квиток активується одразу і діє 75 хвилин, однак лише в межах одного транспортного засобу. Для пересадки доведеться придбати новий квиток.

Поповнення без комісій

Баланс карточки можна поповнити:

у застосунку EasyPay;

через офіційний сайт;

у понад 100 терміналах EasyPay по місту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: хто має можливість заробляти від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як він тисне на українців.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: переселенців чекає нова програма підтримки, що відомо.