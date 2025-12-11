В Запорожье заработала новая система оплаты проезда, горожане получили возможность пользоваться картой «Сечь Общая», функционирующей без пластиковых носителей, пишет Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении городского совета.
В Запорожье стартовала продажа электронной версии транспортной карты. Если раньше приобрести ее можно было только в терминалах EasyPay по ул. Школьной, 2, то теперь она доступна прямо в мобильном приложении. Стоимость осталась неизменной – 60 гривен.
Как это работает
В общественном транспорте установили QR-коды. Достаточно отсканировать такой код по телефону — и поездка автоматически спишется с цифровой карточки, которую пассажир привязал в приложении.
Систему электронного билета E-Pass в городе внедряет компания ООО «ИЗИ СОФТ», входящая в финтех-группу EasyPay.
Как получить
- Загрузить приложение EasyPay.
- В настройках выбрать город Запорожье.
- На главном экране перейдите в раздел «Транспорт».
- Выбрать «Запорожье» → тип карты «Общая».
- Подтвердите покупку.
После этого она автоматически появится в вашем аккаунте и будет готова к использованию.
Оцифровка пластиковых карт
Пользователи, уже имеющие физические транспортные карточки (общие, студенческие, школьные, льготные), могут добавить их в приложение. После оцифровки носить физическую карточку больше не нужно – все данные хранятся в телефоне.
Как оплатить проезд
- Отсканировать QR-код в салоне – камерой или сканером в приложении.
- Выбрать карту для оплаты.
- Подтвердите покупку.
Билет активируется сразу и действует 75 минут, но только в пределах одного транспортного средства. Для пересадки придется приобрести новый билет.
Пополнение без комиссий
Баланс карты можно пополнить:
- в приложении EasyPay;
- через официальный сайт;
- в более чем 100 терминалах EasyPay по городу.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: кто имеет возможность зарабатывать от 20 тысяч.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Запорожье: как он давит на украинцев.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: переселенцев ждет новая программа поддержки, что известно.