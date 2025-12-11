В Запорожье заработала новая система оплаты проезда, горожане получили возможность пользоваться картой «Сечь Общая», функционирующей без пластиковых носителей, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

В Запорожье стартовала продажа электронной версии транспортной карты. Если раньше приобрести ее можно было только в терминалах EasyPay по ул. Школьной, 2, то теперь она доступна прямо в мобильном приложении. Стоимость осталась неизменной – 60 гривен.

Как это работает

В общественном транспорте установили QR-коды. Достаточно отсканировать такой код по телефону — и поездка автоматически спишется с цифровой карточки, которую пассажир привязал в приложении.

Систему электронного билета E-Pass в городе внедряет компания ООО «ИЗИ СОФТ», входящая в финтех-группу EasyPay.

Как получить

Загрузить приложение EasyPay.

В настройках выбрать город Запорожье.

На главном экране перейдите в раздел «Транспорт».

Выбрать «Запорожье» → тип карты «Общая».

Подтвердите покупку.

После этого она автоматически появится в вашем аккаунте и будет готова к использованию.

Оцифровка пластиковых карт

Пользователи, уже имеющие физические транспортные карточки (общие, студенческие, школьные, льготные), могут добавить их в приложение. После оцифровки носить физическую карточку больше не нужно – все данные хранятся в телефоне.

Как оплатить проезд

Отсканировать QR-код в салоне – камерой или сканером в приложении.

Выбрать карту для оплаты.

Подтвердите покупку.

Билет активируется сразу и действует 75 минут, но только в пределах одного транспортного средства. Для пересадки придется приобрести новый билет.

Пополнение без комиссий

Баланс карты можно пополнить:

в приложении EasyPay;

через официальный сайт;

в более чем 100 терминалах EasyPay по городу.

