Синоптики предоставили местным жителям подробный прогноз погоды в Харькове на неделю с 12 по 18 декабря, поэтому рассказываем детали.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 12 по 18 декабря предполагает переменную облачность и периоды осадков в разные дни, сообщает Politeka.

По данным метеорологов, температура будет колебаться от -4° до +6°, ветер будет умеренным, а влажность иногда будет повышаться до 100%.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 12 по 18 декабря выглядит следующим образом:

12.12 ожидается преимущественно пасмурная погода с ночным дождем, который закончится к утру. Вечером дождь снова возобновится. Температура ночью будет колебаться около +5°, днем ​​поднимется до +6°.

13.12 будет ясное небо утром, без осадков. Температура ночью будет держаться на уровне +2°, днем ​​воздух прогреется до -2°. Ветер будет умеренный, до 5,7 м/с, влажность снизится до 49%.

14.12 синоптики прогнозируют периодическое солнце среди облаков. Днем будет идти снег, который к вечеру должен закончиться. Температура будет колебаться от -4 до -3°, ветер будет слабый 1,3-2,7 м/с, влажность достигнет 84%.

15.12 жителей города будут ожидать кратковременные прояснения среди затянутого облаками неба. До полудня осадков не прогнозируется, во второй половине дня возможен дождь со снегом, который к вечеру закончится. Температура ночью будет на уровне -4°, днем ​​-1°.

16.12 горожане увидят аналогичные показатели. 17.12 небо будет покрыто облаками в течение всего дня, дождей не предполагается, столбик термометра будет в пределах 0-2°. Влажность – до 99%.

18. 12 день будет облачным, без осадков, температура от 0° до +2°. Влажность будет колебаться в 95-100%.

Так что метеорологи советуют местным учитывать прогноз погоды в Харькове на неделю с 12 по 18 декабря при планировании своих дел.

