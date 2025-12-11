Следует подготовиться к графикам отключения света в Одесской области на 12 декабря и учесть их.

В Одесской области 12 декабря вводятся графики отключения света в связи с проведением масштабных ремонтных работ, о чем информирует Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

По информации энергетиков, специалисты ДТЭК «Одесские электросети» сформировали подробный график плановых обесточений на 12 декабря.

В частности, в селе Велыкый Буялык электроснабжение будет полностью отсутствовать с 08:00 до 17:00 — в общей сложности 9 часов. Выключение коснется следующих адресов :

Базарна, Болгарська, Комарова, Перша, Преображенська, Степова, Успенська, Христо Ботева, Шкильна, Яни, просп. Мыру.

Также в связи с проведением технических работ с 08:00 до 17:00 электроэнергии не будет в селе Ульянивка на улицах:

Франко Ивана, Шевченка.

Кроме того, в этот день с 08:00 до 19:00 (11 часов подряд) временное отключение запланировано в селе Довжанка — по следующим адресам:

Молодижна, Центральна.

В населенном пункте Соболевка свет будут отключать 12 декабря в том же временном промежутке - с 08:00 до 19:00 на улицу:

Польова.

Плановые отключения также охватят село Калчева, где электроснабжение будет приостановлено с 08:00 до 20:00 на таких улицах .

Бундева Минко, Касапська, Лисова, Мыру, Молодижна, Пушкина, Садова, Спортывна, Степова, Центральна, Чкалова, Шкильна, пер. Бессарабский.

Актуальные графики отключений ДТЭК «Одесские Электросети» предлагает просматривать на официальном сайте компании в разделе «Отключения», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Жителей региона призывают заранее подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении и учесть их в своем повседневном расписании.

