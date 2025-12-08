Повышение тарифов на отопление в Одессе отражает реальные экономические затраты предприятия и необходимость поддержки стабильной работы тепловых сетей.

Повышение тарифов на отопление в Одессе ждет жителей в следующем отопительном сезоне, сообщает Politeka.

Изменения связаны с необходимостью покрыть расходы коммунального предприятия « Теплоснабжение » на доставку газа и ремонт коммуникационных сетей. До этого времени тариф оставался неизменным с 24 февраля 2022 года.

Специалисты КП "ТМО" провели корректировку тарифов с учетом фактических затрат на производство тепла. При расчете принимали во внимание снижение объемов поставок на 3,6%, увеличение стоимости транспортировки газа в четыре раза, подорожание электроэнергии на 25,6%, рост цен на водоснабжение на 12,1% и водоотвод на 6,7%, а также дополнительные расходы по плановым ремонтам оборудования.

Новые тарифы на сезон 2025-2026 годов определены следующим образом: для населения - 1 813,94 грн за Гкал, бюджетных учреждений - 4 767,12 грн за Гкал, других потребителей - 5 853,67 грн за Гкал, религиозных организаций - 4 950,10 грн за Гкал. Сегодняшний тариф для бытовых пользователей составляет 1813 грн за Гкал.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Одессе отражает реальные экономические затраты предприятия и необходимость поддержки стабильной работы тепловых сетей. Новые цены обеспечат своевременное предоставление услуг, позволят покрыть все затраты на производство и доставку тепла и гарантируют бесперебойную подачу тепловой энергии для всех категорий потребителей в течение зимнего периода.

К слову, в Одессе также подорожал проезд. Пассажирам советуют заранее ознакомиться с обновленной таблицей тарифов. Документ доступен на вокзалах и станциях, что позволяет планировать расходы по путешествию.

