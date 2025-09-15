Робота для пенсіонерів в Одесі охоплює кілька сфер діяльності.

Робота для пенсіонерів в Одесі пропонується у різних напрямках, включно з охороною, ресторанною сферою та складським сектором, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції публікує портал work.ua, де зазначено умови, графік та розмір зарплати.

Компанія «Правозахист-КС» запрошує охоронців для роботи на об’єкті за адресою вулиця Євгена Танцюри, 22а. Заробіток складає 8 000–10 000 гривень. Основні завдання — контроль дисципліни співробітників, збереження майна, взаємодія з адміністрацією та підтримка громадського порядку. Вимоги: охайність, пунктуальність, дисциплінованість та готовність до роботи. Роботодавець заохочує пенсіонерів та ветеранів.

Ресторан Yourz Asia на Буніна, 17, шукає портомийницю. Зарплата від 13 500 до 27 000 гривень (900 грн за зміну). Основні обов’язки включають миття посуду та підтримку чистоти на кухні й у залі. Пропонується стабільний графік, харчування та регулярні виплати двічі на місяць. Потрібні охайність та відповідальне ставлення, досвід бажаний, але не обов’язковий.

Компанія «Дарлинг» пропонує вакансію вантажника на склад будівельних матеріалів на Головківській вулиці. Заробіток 21 000–24 000 гривень, графік 6/1 з 07:30 до 18:00, щоденна виплата від 800 грн. Основні завдання — навантаження та розвантаження товарів, фасування піску й щебеню, підтримка порядку на складі. Вимоги: хороша фізична форма, працьовитість, відсутність шкідливих звичок, вік до 55 років.

Отже, робота для пенсіонерів в Одесі охоплює кілька сфер діяльності, дає можливість обирати вакансії відповідно до навичок і фізичних можливостей, гарантує стабільний дохід та дружню атмосферу для літніх людей.

