Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області вдарило по гаманцях місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області впровадили з червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Ізмаїльська міська рада ухвалила рішення про зростання розцінок на централізоване водопостачання та водовідведення, а перед цим КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" повідомило мешканців про зміни.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області торкнулося як багатоповерхівок, так і приватного сектору. Тепер кубометр води коштує від 34,3 до 35,1 гривні в залежності від системи подачі.

Вартість водовідведення зросла до 42,3 грн для централізованих систем та до 42,9 для внутрішньобудинкових. Це збільшення на 24,7–26,9% пояснюють подорожчанням електроенергії, витратних матеріалів і зростанням фонду оплати праці.

Перед цим підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, зокрема, якщо говорити про воду в Ізмаїлі, відбувалося рік тому.

Міська влада наголошує, що ціни є економічно обґрунтованими та відображають реальні витрати на надання ЖКП.

Раніше керівник інформаційного центру "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан повідомляв, що після завершення воєнного стану планується подальше зростання розцінок на воду до 55.44 за кубометр.

Ситуаціяв Ізмаїлі відображає загальнодержавні тенденції. За даними AgroReview, за період із квітня 2024 року до квітня 2025 року середнє зростання вартості на комуналку склало 20,1%.

Найбільше подорожчала електроенергія - на 63,6%, також суттєво зросли розцінки на управління багатоквартирними будинками, прибирання сміття та утримання житла.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога в Одесі: хто може отримати 20 тисяч, перелік важливих умов.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду у Кропивницькому: українцям готують зручні зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: перелік обов'язкових критеріїв для отримання виплат.