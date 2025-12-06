Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області стало неприємною новиною для місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області відчутно вплинуло на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Місцева влада пояснює, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області, зокрема на воду та вивіз сміття, було неминучим через подорожчання матеріально-технічного забезпечення та росту прожиткового мінімуму.

У Козятині нова вартість вивозу твердих побутових відходів встановлена з 1 серпня 2025 року. Для жителів багатоповерхівок плата становить 37 гривень 62 копійки з однієї особи на місяць. Мешканці приватного сектору платять за те ж саме дещо менше - 35 гривень 10 копійок.

Таке підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області, зокрема у Козятині, пояснюють економічно необґрунтованою попередньою ціною, адже за останні роки суттєво зросли зарплати, матеріали та витрати на утилізацію.

За останні шість років вартість вивозу сміття зросла на 130 відсотків. Начальник управління ЖКГ Іван Вовкодав зазначив, що конкурс на визначення виконавця проводився у липні.

КП «Чисте місто» взяло участь у конкурсі з новими розцінками, після чого виконком затвердив їх для міської громади. Як наслідок, розцінки зросли на 46%, що означає додаткові 10-12 гривень щомісяця для кожного.

Окрім цього, нововведення торкнулися й Калинівки. З липня тут зросли розцінки на водопостачання та водовідведення. Для населення кубометр води обходиться у 42 грн, а водовідведення - 25.20. Разом це 67.20 за куб.

Бюджетні установи платять понад 160 грн. Місцева влада пояснює, що ціна з 2022 року перестала відповідати фактичним витратам підприємства, а електроенергія та пальне сильно подорожчали. Тому й довелося переглядати вартість ЖКП.

