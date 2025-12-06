Місцеві жителі переймаються темою дефіциту деяких продуктів у Полтавській області, адже це може вплинути на харчові звички та гаманці.

Ситуація на ринку мʼяса підштовхує експертів говорити про дефіцит продуктів у Полтавській області, повідомляє Politeka.

Як зазначають експерти AgroWeek, полиці магазинів та мʼясних павільйонів ризикували спустошитись через скорочення поголів’я тварин.

Дефіцит продуктів у Полтавській області вже відчувається і впливає на закупівельну активність компаній, стимулюючи подальше підвищення цін. Однак, критичної ситуації наразі немає.

За оцінками аналітика УКАБ Максима Гопки, від початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%, а у річному вимірі зростання сягнуло 60%.

Основною причиною цього стало скорочення чисельності свиней взимку до 4,5 мільйона голів, переважно у приватних господарствах, що створило нестачу на ринку і спровокувало підвищення закупівельних цін.

У вересні вартість живої ваги свиней беконних порід коливалася від 98 до 100 гривень за кілограм залежно від регіону. Через дефіцит продуктів у Полтавській області активізувався імпорт.

Лише у серпні 2025 року було ввезено 4,6 тисячі тонн м’яса, що на 48% більше, ніж у липні. Загалом за 8 місяців імпорт склав 14,9 тисячі тонн, що у 7,8 раза перевищує показник за аналогічний період 2024 року. Це найвищий показник із 2022 року.

До кінця року експерти прогнозують, що обсяги постачань можуть перевищити 25 тисяч тонн, при цьому більша частина з них очікується у другій половині року.

Падіння цін на живець у країнах ЄС робить європейські ринки привабливими для закупівель українських компаній, тому імпорт стає альтернативним джерелом м’ясної сировини.

