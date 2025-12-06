Дефіцит овочів в Харківській області залишається важливим чинником, що визначає цінову ситуацію на аграрному ринку регіону.

Дефіцит овочів в Харківській області спричинив істотне підвищення вартості огірків на місцевих ринках, що стало наслідком похолодання та зменшення врожайності у тепличних господарствах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на платформі EastFruit.

Зниження температур негативно позначилося на обсягах виробництва свіжої продукції, через що кількість пропозицій зменшилася майже у п’ять разів порівняно з попереднім тижнем. Така ситуація створила дефіцит, який призвів до зростання вартості більш ніж на 60%. Середня ціна нині коливається біля позначки 80 гривень за кілограм.

Згідно з моніторингом EastFruit, основною причиною скорочення продажів великими партіями стало зменшення зборів у теплицях. Виробники змушені реалізовувати овочі переважно дрібним оптом, забезпечуючи лише частину потреб торговельних точок. Протягом останнього тижня середні розцінки піднялися на 66%, а діапазон тримається в межах 65–80 гривень за кілограм, що становить $1,57–1,93.

Відсутність імпортних постачань лише посилила дефіцит овочів в Дніпропетровській області, адже надходження з-за кордону могли б частково стабілізувати ситуацію. Водночас спостерігається активний попит від оптових покупців і торговельних компаній, які змушені пристосовуватися до обмеженої пропозиції.

Експерти припускають, що найближчим часом на внутрішній ринок можуть з’явитися імпортні постачальники, здатні зменшити напругу та врівноважити співвідношення між попитом і пропозицією. Поточна ситуація демонструє, наскільки погодні умови впливають на динаміку вартості основних продуктів харчування, формуючи загальні тенденції продовольчого ринку країни.

Дефіцит овочів в Харківській області залишається важливим чинником, що визначає цінову ситуацію на аграрному ринку регіону та впливає на доступність сезонної продукції для споживачів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: дві категорії українців зможуть отримати надбавку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на воду у Харківській області: українцям готують нові платіжки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: як знайти прихисток.