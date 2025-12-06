Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області стає гнучкішою та більше орієнтованою на підтримку тих, хто прагне забезпечити стабільний дохід у нових умовах.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області поповнилася новою виплатою у 2 тисячі гривень, яку уряд передбачив для переселенців після пів року отримання основної підтримки, повідомляє Politeka.

Це закріплено в постанові №1033.

Додаткову суму можуть оформити люди, які змушені були покинути небезпечні регіони та перебувають у програмі допомоги на проживання. Виплата доступна працівникам і підприємцям, що офіційно здійснюють діяльність і сплачують податки в Україні.

Право на таку підтримку виникає лише після підтвердження безперервної зайнятості протягом шести місяців. При цьому нова сума не скасовує можливість подальшого отримання базової допомоги, якщо людина належить до груп, визначених урядом як вразливі.

Механізм спрямований на зміцнення фінансової стабільності родин та заохочення до праці або самозайнятості. Щоб оформити виплату, у завершальний місяць основного періоду потрібно підтвердити факт роботи чи підприємницької діяльності.

Дані про зайнятість перевіряються через внески на соцстрахування, довідку роботодавця або декларацію платника єдиного податку. Після подання документів Пенсійний фонд проводить нарахування, використовуючи інформацію з державних реєстрів.

Таким чином, грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області стає гнучкішою та більше орієнтованою на підтримку тих, хто прагне забезпечити стабільний дохід у нових умовах.

Крім того, в Дніпропетровській області переселенці мають можливість отримати безкоштовне житло. Подати документи можна особисто або через уповноваженого представника.

