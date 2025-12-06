Переселенцям надають житло, працевлаштовують, надають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві можна отримати завдяки роботі гуманітарної організації «ВПО України», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

ГО «ВПО України» у співпраці з місцевою владою, представниками бізнесу і громадськості, міжнародними благодійними й фінансовими організаціями забезпечує переселенцям гідне життя: надати житло, працевлаштувати, надати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Центр знаходиться за адресою: Вул. Соборності, 14. Графік роботи Пн-Пт 10:00-16:00. Субота та Неділя вихідні.

Гуманітарна підтримка

За сприяння партнерських благодійних організацій внутрішньо переміщені особи, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримують необхідні продукти харчування, мийні та гігієнічні засоби. Також надається допомога в оформленні заявок на гуманітарну допомогу від інших фондів і структур, що працюють у цьому напрямку.

Юридичний супровід

Для переселенців організовано професійні юридичні консультації, під час яких фахівці роз’яснюють основні норми законодавства щодо статусу переселенця, порядок оформлення документів для отримання державних виплат та інших видів соціальної підтримки. За потреби спеціалісти допомагають відновити втрачені документи та сприяють захисту прав громадян, які вимушено змінили місце проживання.

Інформаційна підтримка

Переселенці регулярно отримують актуальну інформацію про оновлення в законодавстві, що стосується ВПО. Їм надають відомості про доступні державні програми у сфері освіти та працевлаштування, цифрові сервіси, чат-боти й інші інструменти, покликані полегшити процес адаптації та кращої інтеграції у нову громаду.

Сприяння працевлаштуванню

Організація надає допомогу у пошуку роботи, роз’яснює можливості державних програм зайнятості та особливості трудового законодавства. Консультанти супроводжують переселенців на всіх етапах — від складання резюме та пошуку вакансій до адаптації на новому робочому місці.

Підтримка у вирішенні житлових питань

Фахівці допомагають знайти тимчасове або постійне місце проживання, координують поселення у центри компактного розміщення та інформують про державні й міжнародні житлові програми, доступні для внутрішньо переміщених осіб.

Медична та оздоровча допомога

Для переселенців організовуються навчальні заходи з домедичної допомоги, тренінги, спрямовані на підтримку фізичного та психологічного здоров’я. Також надається інформація про програми безоплатного забезпечення медикаментами та іншими медичними послугами, які можуть отримати внутрішньо переміщені особи.

