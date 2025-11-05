Такое подорожание продуктов в Полтавской области свидетельствует о росте потребительских цен сразу в нескольких категориях.

Подорожание продуктов в Полтавской области зафиксировано на начало ноября 2025 года, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Данные свидетельствуют о значительном повышении средних показателей на овощи, крупы и молочные товары. Больше всего изменения затронули категории — помидоры сливка , рис длинный пропаренный и сыр кисломолочный. Простонаше 9% .

Средняя стоимость помидоров слива сейчас составляет 127,87 грн за килограмм. В сети Auchan цена равна 119,90 , у Metro - 124,70 , у Novus - 139,00 . В октябре средний показатель держался на уровне 88,09 , то есть рост составил 58,97 . Дневная динамика демонстрирует постепенный подъем с 68,90 в начале октября до более 120 гривен в конце месяца.

В категории бакалеи рис длинный пропаренный сейчас стоит 59,20 грн за килограмм. У Auchan - 60,10 , а у Megamarket - 58,30 . Среднемесячная цена в октябре равнялась 54,31 грн , следовательно, разница за месяц составила 7,60 гривен . По ежедневным наблюдениям стоимость удерживалась на стабильном уровне до конца октября, после чего произошло резкое повышение.

В молочной группе сыр кисломолочный Простонаше 9% (300 г) имеет среднюю цену 95,26 грн . В Megamarket продукт стоит 100,40 , у Metro - 91,40 , у Novus - 93,99 . В прошлом месяце этот показатель был 93,09 , что означает прирост на 3,07 гривны . Ежедневные колебания оставались незначительными с умеренным повышением в конце периода.

Такое подорожание продуктов в Полтавской области свидетельствует о росте потребительских цен сразу в нескольких категориях. Наибольший рост зафиксирован среди овощей, в то время как молочные и крупяные товары демонстрируют умеренную, но стабильную динамику.

