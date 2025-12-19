Енергетики попередили мешканців Дніпропетровської області про застосування додаткових графіків відключення світла в суботу та неділю, 20 та 21 грудня 2025 року.

ДТЕК оголосив про планові роботи в електромережах Дніпропетровської області 20 та 21 грудня 2025 та застосування відповідних графіків відключення світла, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що в суботу, 20 грудня, додаткові графіки відключення світла діятимуть у таких населених пунктах Дніпропетровської області:

Дослідне (вул. Квіткова), Новоолександрівка (Балкова), Новоолександрівська сільська рада (СТ "Восход") – з 8:30 до 18:00;

(вул. Квіткова), (Балкова), Новоолександрівська сільська рада (СТ "Восход") – з 8:30 до 18:00; Сурсько-Литовське (вулиці Звивиста, Кооперативна, Мостова, Набережна, Слобідська, Центральна, пров. Набережний) – з 9:00 до 17:00.

У місті Камʼянське знеструмлення відбудуться з 9:00 до 17:00 20 числа для будинків по вулиці Богдана Хмельницього, а 21 – вул. Лісопильна, Павловська, просп. Тараса Шевченка, повідомляє Politeka.

Також 21 грудня у Дніпропетровській області додатковий графік відключення світла планують застосовувати в межах Царичанської селищної територіальної громади. Орієнтовно з 9:00 до 17:00 без електроенергії частково залишаться мешканці села Турове (вул. Приозерна, Приорильська, Шкільна).

А на території Межиріцької сілької громади у неділю знеструмлення, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах, з 8:00 до 18:30 частково зачеплять населені пункти Межиріч, Новоселівське, Веселе, Богуслав.

