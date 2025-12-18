Енергетики попередили про додаткові графіки відключення світла в деяких громадах Одеської області на 19 та 20 грудня 2025 року.

АТ "ДТЕК Одеські електромережі" буде застосовувати в пʼятницю та суботу, 19 та 20 грудня 2025 року, спеціальні графіки відключення світла в Одеській області, пише Politeka.

Ці обмеження діятимуть під час проведення ремонтних і профілактичних робіт в електричних мережах регіону, які мають підвищити надійність електропостачання та убезпечити від аварійних ситуацій. Вони застосовуються додатково до планових стабілізаційних та можливих екстрених чи аварійних знеструмлень.

Зокрема, за даними ДТЕК, додаткові графіки відключення світла в Одеській області в наступні кілька днів торкнуться Окнянської селищної територіальної громади у період із 8:00 до 19:00:

19 грудня – село Топали (для будинків по вул. Калинівська), селище Окни (вул. Бондаренка, Перемоги, Соборна);

20 – с. Малаївці (вулиці Базарна, Валерія Вакарчука, Героїв України, Івана Франка, Миру, Набережна).

Також в Одеській області 19-20 грудня 2025 року спеціальні графіки відключення світла будуть застосовувати в межах Куяльницької сільської територіальної громади, повідомляє Politeka. Протягом двох днів, 19 та 20 числа, з 8:00 до 19:00 знеструмлення відбудуться в селах Новоселівка, частково Соболівка (вул. Шевченка, Польова) та Чубівка (Привокзальна).

