Графік відключення світла в Кіровоградській області на 19 грудня пов’язаний виключно з технічними роботами.

Графік відключення світла в Кіровоградській області на 19 грудня оприлюднили енергетики у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Кіровоградобленерго.

Тимчасові знеструмлення заплановані в окремих населених пунктах області та в обласному центрі.

За інформацією Олександрійських електромереж, 19 грудня з 09:00 до 17:00 світла не буде у селі Веселе. Роботи охоплять будинок №1 на вул. Дорожній, а також вулицю Шевченка з №1 по №8.

Крім того, Кропивницькі міські електромережі повідомили про плановий ремонт, який триватиме з 08:00 до 20:00. У цей період електропостачання буде відсутнє за такими адресами:

вулиця Бородянська — будинки 7–21, 21а, 22–28, 30;

Бородянський провулок — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а.

Окремі роботи заплановані також з 09:00 до 15:00. У цей час без електроенергії залишаться мешканці будинків за такими адресами:

вул. Верхня Биковська — 2/21, 3–4, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/2, 19, 201, 22, 24, 26/20, 26а, 28;

вулиця Габдрахманова — 20/50, 20а, 22/39;

Знам’янський провулок — 3а, 7, 9, 11;

вулиця Каховська — 11, 13, 15, 16/30, 17/5, 18, 20, 22, 24, 26, 28/3, 30/4, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

вул. Павла Рябкова — 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19/1, 20а, 21/2, 22–24, 26–38, 39а, 40, 42, 44, 46, 48, 50/47.

Енергетики наголошують, що графік відключення світла в Кіровоградській області на 19 грудня пов’язаний виключно з технічними роботами та просять жителів заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

