Рішення про новий графік поїздів на Черкащині прийнято з урахуванням традиційного зниження кількості поїздок.

Новий графік руху поїздів в Черкаській області буде діяти під час Новорічних свят, проте зміни стосуються лише кількох експресів, повідомляє Politeka.net.

У період Новорічних свят залізниця вносить тимчасові зміни до графіка руху поїздів у зв’язку зі зменшенням пасажиропотоку.

Рішення про новий графік руху поїздів в Черкаській області ухвалене з урахуванням традиційного зниження кількості поїздок у святкові дні та має на меті оптимізацію роботи залізничного транспорту.

Зміни стосуються як приміських, так і технічних поїздів, що курсують територією Черкаської області. Пасажирам рекомендують заздалегідь ознайомитися з оновленим розкладом та планувати свої поїздки з урахуванням тимчасових обмежень.

Зокрема, 1 січня 2026 року скасовується курсування поїзда №6641 сполученням Цвіткове – Миронівка, а також поїзда №6642 Миронівка – ім. Т. Шевченка на дільниці Миронівка – Цвіткове.

Упродовж 1 та 2 січня 2026 року не курсуватимуть приміські поїзди №6421 Умань – Вапнярка, №6422 Христинівка – Умань, №6423 Умань – Христинівка та №6424 Вапнярка – Умань. Ці рейси традиційно мають менше пасажирів у святкові дні, що й стало підставою для їх тимчасового скасування.

Окремо зазначається, що 2 січня 2026 року буде відмінено рух поїзда №7608 за маршрутом Гайворон – Христинівка.

Водночас для забезпечення технічних потреб залізниці додатково призначено технічний поїзд №7608 сполученням Гайворон – Христинівка на 31 січня 2025 року. Цей рейс виконуватиметься поза межами святкового періоду та має службовий характер.

В залізниці наголошують, що всі зміни мають тимчасовий характер. Актуальну інформацію про рух поїздів пасажирам радять уточнювати на офіційних ресурсах залізниці або у довідкових службах перед плануванням поїздок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: на якій посаді пропонують від 30 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.