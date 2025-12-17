Варто врахувати графіки відключення світла в Житомирській області на 18 грудня, плануючи цей день.

У Житомирській області на 18 грудня діятимуть планові графіки відключення електроенергії, які зачеплять окремі населені пункти регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Енергетики зазначають, що тимчасові обмеження електропостачання пов’язані з проведенням технічних і ремонтних робіт на електромережах. Такі заходи необхідні для забезпечення стабільної та безпечної роботи енергосистеми.

Відповідно до оприлюдненого графіка, 18 грудня у селі Селезівка електроенергію планово вимикатимуть з 09:00 до 17:00 за окремими адресами:

Грибівська 4а

Грибовська 31, 32

Рослика 1, 11, 13, 14, 16, 17, 1а, 2, 20, 21, 23, 3, 3-1, 34, 35, 3а, 4, 5, 6, 7, 8

провулок Рослика 1, 2, 2-1, 25, 29, 3, 3а, 3б, 5

У селі Ходорівка знеструмлення відбуватимуться у той самий часовий проміжок — з 10:00 до 16:00. Обмеження торкнуться низки вулиць, включених до затвердженого переліку:

Вишнева 18, 19, 21, 22

Зелена 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9

Миру 5

Підлісна 1, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 1а, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 8

Садова 1, 11, 12, 14, 15, 15а, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7

провулок Миру 1, 2

провулок Підлісний 2, 3, 4, 5а

У населеному пункті Чоловичі електропостачання також буде тимчасово припинене з 09:00 до 17:00 через проведення робіт на електромережах. Знеструмлення стосуватиметься окремих домоволодінь:

Вайсера 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38, 4, 42, 44, 45, 46, 46а, 48, 50а, 52, 52а, 5Б, 6, 7

Кадієвського буд 7

Миру 10, 2, 6, 7, 8

Озерна 2а, 3а, 8

Захаренка 2, 4, 6, 8

провулок Озерний 1, 2, 3, 4а, 9

Крім того, у населеному пункті Тетірка на 18 грудня заплановані додаткові відключення електроенергії з 10:00 до 16:00. Причиною є технічне обслуговування мереж, а обмеження діятимуть за конкретними адресами, зазначеними у графіку:

Миру 26, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48,35,37,50

Садова 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Мешканцям рекомендують завчасно ознайомитися з графіком відключень, підготувати альтернативні джерела освітлення та зарядити необхідні пристрої.

Актуальні списки адрес та час відключень доступні на офіційному сайті «Житомиробленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber і Telegram.

