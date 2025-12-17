Сформовано детальні графіки відключення світла на 18 грудня в Сумській області, про які варто знати.

Заплановано впровадження графіків відключення світла на 18 грудня в Сумській області через заплановані масштабні ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у декількох громадах регіону.

За даними енергетиків, у зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла на 18 в Сумській області.

Відключення заплановані на 18 грудня в місті Охтирка. У цьому населеному пункті електропостачання буде припинено з 08:00 до 17:00. Протягом дев’яти годин без світла залишаться мешканці окремих вулиць:

Михайленка: 41–56А, 58, 60, 62.

Молодіжна: 1–4, 6–9, 11, 13, 15, 17.

провулок Молодіжний: 1–5, 7–13, 15.

Сумська: 325–405 (у тому числі з літерами А та Б).

Народний: 1–7, 1А, 6А.

Шевченка: 109–116.

Бузкова: 1–32.

Горбушка: 1–50.

Паризький: 1, 4, 6.

Перемоги: 56–159 (у тому числі з літерами А, Б, В).

Петра Калнишевського: 1–20.

Також планове знеструмлення відбудеться у Білопіллі. Тут подачу електроенергії тимчасово припинять з 9:00 до 15:00. Обмеження торкнуться кількох вулиць:

Пробитівка: 4.

Козацький шлях: 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 81, 510.

Колодківський: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 20А.

Короленка: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 24, 28, 30, 30А, 32А.

Шевченка: 35, 35G.

Олександра Олеся: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2–17, 19–21, 23, 25–27, 29, 30, 35, 38–40, 42–44, 46, 49–51, 53, 55, 57–59, 61–67, 66А, 71, 73, 73G, 74–76, 78, 80–83, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 111, 547.

О. Олеся: 1, 2, 5, 6, 7.

Павлівська: 3, 6, 8–11, 13.

Богдана Хмельницького: 125х.

Котляревського: 1–5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 18А, 19.

Петропавлівська: 2–4, 6, 8–19, 21–23, 25б, 28–31, 31А, 35–38, 40–44, 46, 48–49, 51, 53, 55, 101х, 125х, 218.

Петропавлівський провулок: 1, 1А, 2, 2А, 3, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 18.

Кулішівка: 1, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 17–20, 22, 23, 26–32, 34–42, 45–47, 50–52, 54–56, 557.

Всеволода Нестайка: 32.

В’ячеслава Чорновола: 1, 3–6, 8А, 9.

Покровська: 1А, 1х, 2, 4, 6, 23.

Ліски: 1–4, 10, 11, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 30, 32А.

Крім того, відключення світла заплановане в населеному пункті Кролевець. За інформацією «Сумиобленерго», електропостачання буде відсутнє з 09:00 до 15:00 на визначених адресах.

Залізнична: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 16Z, 17, 18, 19, 22, 23.

Кільцева: 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45.

У населеному пункті Лебедин ремонтні роботи на мережах також спричинять тимчасові незручності для споживачів. Тут відключення електроенергії триватимуть з 08:30 до 16:30 за адресами:

Сумська: 51, 53, 55.

Освіти: 13, 14, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51.

Комунальна: 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 34, 36, 48, 50, 52, 54, 56.

Окрім цього, знеструмлення очікується і в населеному пункті Недригайлів. Тимчасові обмеження діятимуть у період з 09:00 до 15:00 на вулицях:

Бережок 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

Магалівська 3;

Незалежності 18, 22, 36;

Патріотів України 16;

Шкільна 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31.

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

Мешканців регіону закликають заздалегідь підготуватися до можливих перерв у електропостачанні, спланувати свої справи з урахуванням графіків та подбати про альтернативні джерела живлення на час відключень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Сумській області: де запрацювали оновлення.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області: хто може розраховувати на дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит овочів у Сумській області: чому на ринку можуть відбутися зміни.