Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах реалізується через створене модульне містечко, яке надає тимчасовий притулок мешканцям, що втратили оселю або потребують соціальної підтримки, повідомляє Politeka.

Ця ініціатива розроблена для внутрішньо переміщених осіб та літніх громадян, котрі опинилися без житла через бойові дії чи інші надзвичайні обставини. Основна мета програми — забезпечити безпечне місце проживання, догляд і соціальну допомогу людям похилого віку, які належать до найуразливіших категорій населення.

Реалізацію проєкту координує Департамент соціального захисту міської ради. Працівники установи проводять реєстрацію учасників, перевіряють надані документи та допомагають оформити заявки. Подати заяву можна у приймальні за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35, робоче місце №15. Під час прийому спеціалісти консультують відвідувачів, пояснюють процедуру оформлення та надають практичну допомогу у заповненні форм.

Для подання необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і довідку переселенця. Якщо заявку заповнює родина, у документі зазначають усіх членів, яким потрібно тимчасове житло. Такий порядок дає змогу швидше організувати поселення, забезпечуючи комфортні умови для кожного заявника.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах покликана гарантувати спокійне проживання, підтримку у повсякденних справах і збереження соціальної рівноваги. Програма дозволяє людям старшого віку отримати необхідні ресурси, відчути турботу громади та адаптуватися до нових умов життя, водночас сприяючи зміцненню добробуту міста й підтримці його найвразливіших мешканців.

