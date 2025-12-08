Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах призвана гарантировать спокойное проживание, поддержку в повседневных делах и сохранение социального равновесия.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах реализуется через созданный модульный городок, который предоставляет временное убежище жителям, потерявшим дом или нуждающимся в социальной поддержке, сообщает Politeka.

Эта инициатива разработана для внутренне перемещенных лиц и пожилых граждан, оказавшихся без жилья из-за боевых действий или других чрезвычайных обстоятельств. Основная цель программы — обеспечить безопасное местожительство, уход и социальную помощь пожилым людям, которые относятся к наиболее уязвимым категориям населения.

Реализацию проекта координирует Департамент социальной защиты городского совета. Сотрудники учреждения проводят регистрацию участников, проверяют предоставленные документы и помогают оформить заявки. Подать заявление можно в приемной по адресу: Сумы, улица Харьковская, 35, рабочее место №15. При приеме специалисты консультируют посетителей, объясняют процедуру оформления и оказывают практическую помощь в заполнении форм.

Для представления нужно иметь паспорт, идентификационный код и справку переселенца. Если заявку заполняет семья, в документе указывают всех членов, нуждающихся в временном жилье. Такой порядок позволяет быстрее организовать поселения, обеспечивая комфортные условия для каждого заявителя.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах призвана гарантировать спокойное проживание, поддержку в повседневных делах и сохранение социального равновесия. Программа позволяет людям старшего возраста получить необходимые ресурсы, почувствовать заботу общины и адаптироваться к новым условиям жизни, в то же время способствуя укреплению благосостояния города и поддержке его наиболее уязвимых жителей.

