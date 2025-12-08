Дефицит продуктов в Кривом Роге создает напряженность на рынке и оказывает значительное влияние на доступность свинины для населения.

Дефицит продуктов в Кривом Роге касается одного из самых популярных товаров повседневного потребления, сообщает Politeka.

В условиях ограниченного предложения свинины в городе цены на нее и продукты из нее резко выросли.

Причиной дефицита продуктов в Кривом Роге эксперты называют сокращение поголовья свиней и ограниченное количество товара на внутреннем рынке. По подсчетам аналитика Максима Гопко, за 2025 год свинина подорожала на 34%, а по сравнению с прошлым годом – на 60%. Зимой численность свиней сократилась до 4,5 миллионов голов, преимущественно в частных хозяйствах, что привело к нехватке мяса и дальнейшему повышению закупочных цен.

В сентябре стоимость живого веса беконных пород колебалась от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона. Это стимулировало увеличение импорта мяса: в августе завезли 4,6 тысяч тонн, что на 48% больше, чем в июле. В целом за первые восемь месяцев 2025 года импорт составил 14,9 тысяч тонн, что в 7,8 раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года и стал рекордным с 2022 года.

Аналитики прогнозируют, что к концу года импорт может превысить 25 тысяч тонн, а большинство поставок ожидается во второй половине года. Несмотря на увеличение поголовья свиней в Украине на 330 тысяч с начала года объем продукции на внутреннем рынке остается ограниченным. К началу сентября в стране насчитывалось 4,8 миллиона голов свиней, что на 5% меньше, чем в тот же период 2024 года, но на 7% больше по сравнению с январем 2025 года.

Следовательно, дефицит продуктов в Кривом Роге создает напряженность на рынке и оказывает значительное влияние на доступность свинины для населения.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области: платежи вырастут у части украинцев.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кто имеет право на помощь

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области: когда в дома будет тепло.