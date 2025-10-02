Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре становится спасательным кругом для многих украинцев, поэтому рассказываем, как его можно получить.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре стало одним из ключевых направлений государственной поддержки для тех, кто в результате войны остался без крова, сообщает Politeka.

Государство предлагает несколько программ, позволяющих переселенцам получить квартиры или компенсацию, а также обеспечивает помощь другим категориям граждан.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предусмотрено в рамках государственных и международных инициатив, которые реализуются для поддержки тех, кто больше нуждается в помощи.

Получить такое бесплатное жилье для ВПО в Днепре или компенсацию могут военнослужащие, переселенцы, люди с инвалидностью, сироты и дети, лишенные родительской опеки, семьи погибших защитников, а также граждане, чьи дома были разрушены в результате войны.

Процедура оформления непростая, ведь требует сбора документов и немалого времени ожидания. В этом году самый большой акцент сделан на поддержке внутренне перемещенных лиц.

Для них предлагают новые квартиры в более безопасных регионах, служебное жилище или временные приюты. Приоритет имеют семьи с детьми, пожилые люди и граждане с инвалидностью.

Среди важнейших программ, работающих сегодня, следует выделить несколько.

Инициатива "єВідновлення" создана для тех, кто потерял дом из-за боевых действий. Она предусматривает выдачу сертификатов на новые квартиры или денежной компенсации, которую можно использовать для строительства или приобретения квартиры.

Кроме этого, "єОселя" предлагает льготные кредиты под 3% для военных, медиков, педагогов и ученых, а для остальных граждан ставка составляет 7%.

