Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається у межах програми "єОселя", повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Мінсоцполітики, безкоштовне житло для ВПО в Харкові стало доступним після того, як уряд ухвалив постанову про розширення даної ініціативи.

Постанова набула чинності 10 вересня, а повноцінно механізм запрацював, коли банки синхронізували обмін даними з Пенсійним фондом. Це дозволило швидше оформлювати кредити та проводити виплати.

За словами міністра соціальної політики, завдяки пільговій іпотеці приблизно десять тисяч сімей з числа ВПО та жителів прифронтових регіонів зможуть отримати безкоштовне житло у Харкові.

Ініціатива передбачає, що держава покриває 70 відсотків першого внеску і 70 відсотків щомісячних платежів. Також компенсують до 40 тисяч гривень витрат на разову банківську комісію.

Решту 30% родина має оплатити самостійно. На ці цілі у державному бюджеті на поточний рік закладено 4,4 мільярда гривень. Податися на пільгову іпотеку можуть особи, які не мають іншої нерухомості, крім тої, що знаходиться в зоні активних бойових дій чи на окупованих територіях.

Для переселенців передбачено обмеження щодо віку будинку. Він не повинен бути старшим за 20 років. Алгоритм дій досить простий. Спочатку потрібно подати заявку через застосунок Дія. Далі, після позитивного рішення, обрати банк і надати пакет документів.

Після цього банк передає дані до Пенсійного фонду, де їх перевіряють на відповідність умовам. Лише після цього можна оформити кредит з компенсацією. Виплати від ПФУ починаються після того, як позичальник внесе свою частину першого платежу.

