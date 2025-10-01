Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется в рамках программы "єОселя", сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Минсоцполитики, бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове стало доступным после того, как правительство приняло постановление о расширении данной инициативы.

Постановление вступило в силу 10 сентября, а полноценный механизм заработал, когда банки синхронизировали обмен данными с Пенсионным фондом. Это позволило быстрее оформлять кредиты и производить выплаты.

По словам министра социальной политики, благодаря льготной ипотеке около десяти тысяч семей из числа ВПО и жителей прифронтовых регионов смогут получить бесплатное жилье в Харькове.

Инициатива предусматривает, что государство покрывает 70 процентов первого взноса и 70 процентов ежемесячных платежей. Также компенсируют до 40 тысяч гривен расходы на разовую банковскую комиссию.

Остальные 30% семья должна оплатить самостоятельно. На эти цели в государственном бюджете на текущий год заложено 4,4 миллиарда гривен. Податься на льготную ипотеку могут лица, не имеющие другой недвижимости, кроме находящейся в зоне активных боевых действий или на оккупированных территориях.

Для переселенцев предусмотрены ограничения по возрасту дома. Он не должен быть старше 20 лет. Алгоритм действий достаточно прост. Сначала нужно подать заявку через приложение Дія. Далее после положительного решения выбрать банк и предоставить пакет документов.

После этого банк передает данные в Пенсионный фонд, где их проверяют на соответствие условиям. Только после этого можно оформить кредит с компенсацией. Выплаты от ПФУ начинаются после того, как заемщик внесет свою часть первого платежа.

