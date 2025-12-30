Під час новорічних свят перевізник тимчасово скасовує низку регіональних та приміських поїздів та вводитья новий графік руху поїздів в Сумській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

У період новорічних свят пасажирам радять заздалегідь ознайомитися зі змінами у курсуванні приміських поїздів, оскільки на окремих напрямках тимчасово коригується розклад руху.

Укрзалізниця повідомляє, що під час новорічних вихідних традиційно спостерігається зменшення пасажиропотоку на низці приміських маршрутів. У зв’язку з цим у перші дні 2026 року частина приміських та регіональних експресів не здійснюватиме рейси. Новий графік руху поїздів в Сумській області носить тимчасовий характер і стосуються окремих маршрутів.

Зокрема, у Сумській області 1 січня 2026 року буде призупинено курсування приміського експреса №6267 сполученням Лебединська – Суми, а також експреса №6016 за маршрутом Суми – Тростянець-Смородине.

Крім того, у Полтавській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях 1 та 2 січня 2026 року тимчасово не курсуватимуть приміські експреси №6524/6523 Ніжин – Гребінка та №6526/6525 Гребінка – Ніжин. Також у ці дні буде скасовано рух електропоїзда №6169/6170 за маршрутом Пересічна – Харків-Пасажирський.

В Укрзалізниці наголошують, що такі рішення ухвалені з урахуванням фактичного попиту на перевезення у святкові дні. Пасажирам рекомендують перевіряти актуальний розклад руху поїздів перед поїздкою та завчасно планувати свої маршрути з урахуванням тимчасових змін.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: на ринку виникли труднощі, з якими товарами існують проблеми.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області: в який спосіб можна отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Сумській області: що змінилося для пасажирів.