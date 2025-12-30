Во время новогодних праздников перевозчик временно упраздняет ряд региональных и пригородных поездов и вводит новый график движения поездов в Сумской области, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

В период новогодних праздников пассажирам советуют заранее ознакомиться с изменениями в курсировании пригородных поездов, поскольку в отдельных направлениях временно корректируется расписание движения.

Укрзализныця сообщает, что в новогодние выходные традиционно наблюдается уменьшение пассажиропотока на ряде пригородных маршрутов. В связи с этим в первые дни 2026 часть пригородных и региональных экспрессов не будет осуществлять рейсы. Новый график движения поездов в Сумской области носит временный характер и касается отдельных маршрутов.

В частности, в Сумской области 1 января 2026 будет приостановлено курсирование пригородного экспресса №6267 сообщением Лебединская – Сумы, а также экспресса №6016 по маршруту Сумы – Тростянец-Смородино.

Кроме того, в Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях 1 и 2 января 2026 временно не будут курсировать экспрессы №6524/6523 Нежин – Гребенка и №6526/6525 Гребенка – Нежин. Также в эти дни будет отменено движение электропоезда №6169/6170 по маршруту Пересечная – Харьков-Пассажирский.

В Укрзализныце отмечают, что такие решения приняты с учетом фактического спроса на перевозку в праздничные дни. Пассажирам рекомендуют проверять актуальное расписание поездов перед поездкой и заранее планировать свои маршруты с учетом временных изменений.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: на рынке возникли трудности, с какими товарами существуют проблемы.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области: каким образом можно получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Сумской области: что изменилось для пассажиров.