Использование новой системы оплаты за проезд в Сумской области будет комфортным и беспрепятственным.

В Сумской области введена новая система оплаты за проезд, позволяющая пассажирам общественного транспорта оплачивать поездки онлайн через приложения «Приват24» и monobank, сообщает Politeka.

Сервис разработан для повышения скорости, удобства и безопасности расчетов, особенно в часы пик.

Система сначала заработала в отдельных автобусах и троллейбусах, а полноценное внедрение длилось несколько недель. По словам пресс-службы КП «Электроавтотранс» Марины Вакулишиной, новая платформа позволяет использовать банковскую карту без дополнительных приложений или наличных денег.

Для покупки билета необходимо отсканировать QR-код в транспорте, указать количество поездок и завершить расчет. Билет следует хранить до конца маршрута, что упрощает контроль перевозчикам. Такое новшество повышает комфорт пассажиров и делает процесс оплаты быстрым и надежным.

Жители могут пользоваться мобильным приложением даже в часы пиковых нагрузок. Кроме того, система позволяет властям отслеживать пассажиропоток, корректировать маршруты и повышать качество обслуживания.

Во избежание проблем с оплатой пассажирам советуют заранее ознакомиться с функционалом программы, проверить актуальные обновления и подготовить платежные средства. Перед выходом на маршрут следует проверить баланс карты и состояние интернет-соединения. Такие меры гарантируют, что использование новой системы оплаты за проезд в Сумской области будет комфортным и беспрепятственным.

Кроме того, в Сумской области сообщалось о новом графике движения транспорта.

