Новый график движения транспорта в Сумской области влияет на удобство передвижения местных жителей и рассказываем детали.

Новый график движения транспорта в Сумской области начал действовать на один из городских автобусных маршрутов, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Сумской области установлен для автобусного маршрута № 6б в Ахтырке, который действует на период с 03.12.2025 по 03.03.2026 и учитывает сезонные особенности перевозок в городе. № 6б следует из района Дачного до улицы Сумской.

В зимний период он курсирует по четко определенному расписанию с несколькими выездами в течение дня. Первый выезд с автотранспортного предприятия происходит в 6:00, а отправление от начальной остановки «Дачный» – в 6:50.

Автобус проходит ряд остановок, традиционно пользующихся спросом среди пассажиров. Среди них "Магазин Нефтяник", "Магазин Гулливер", дошкольное учебное заведение "Росинка", площадь Успенская, остановка "Колледж, больница", "Магазин Класс", "Гелиос", улица Слободская, общеобразовательная школа № 11, "Магазин Ботаник", Водоканал и Гай Шев.

Согласно новому графику движения транспорта в Сумской области, первый рейс прибывает на остановку «Магазин Нефтяник» в 6:48 и отправляется оттуда в 6:50.

На остановке «Колледж, больница» автобус останавливается в 7:05, а отправление происходит в 7:06. Далее он продолжает ехать в направлении конечной остановки «ул. Сумская», где начинается обратный путь в АТП.

Выезды из автопарка предусмотрены в 6:00, 7:50, 8:50, 9:50 и далее по графику до вечернего времени. Последний выезд в рамках зимнего расписания – в 18:40.

Ежедневно №6б не курсирует с 13:00 до 15:00. Так что пассажирам следует учитывать это при планировании своих дел. Также сообщается, что №6б не работает в выходные дни.

