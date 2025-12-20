Новий графік руху транспорту в Сумській області впливає на зручність пересування місцевих жителів, тож розповідаємо деталі.

Новий графік руху транспорту в Сумській області почав діяти для одного з міських автобусних маршрутів, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Сумській області встановлений для автобусного маршруту № 6б в Охтирці, який діє на період з 03.12.2025 по 03.03.2026 та враховує сезонні особливості перевезень у місті. № 6б прямує з району Дачного до вулиці Сумської.

У зимовий період він курсує за чітко визначеним розкладом із кількома виїздами протягом дня. Перший виїзд з автотранспортного підприємства відбувається о 6:00, а відправлення від початкової зупинки «Дачний» - о 6:50.

Автобус проходить низку зупинок, які традиційно користуються попитом серед пасажирів. Серед них «Магазин Нафтовик», «Магазин Гулівер», дошкільний навчальний заклад «Росинка», площа Успенська, зупинка «Коледж, лікарня», «Магазин Клас», «Геліос», вулиця Слобідська, загальноосвітня школа № 11, «Магазин Ботанік», Водоканал та Гай Шевченка.

Згідно з новим графіком руху транспорту в Сумській області, перший рейс прибуває на зупинку «Магазин Нафтовик» о 6:48 і відправляється звідти о 6:50.

На зупинці «Коледж, лікарня» автобус зупиняється о 7:05, а відправлення відбувається о 7:06. Далі він продовжує їхати у напрямку кінцевої зупинки «вул. Сумська», де розпочинається зворотний шлях до АТП.

Виїзди з автопарку передбачені о 6:00, 7:50, 8:50, 9:50 та далі за графіком аж до вечірнього часу. Останній виїзд у межах зимового розкладу є о 18:40.

Щодня № 6б не курсує з 13:00 до 15:00. Тож пасажирам варто враховувати це при плануванні своїх справ. Також повідомляється, що № 6б не працюєє у вихідні дні.

