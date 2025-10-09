Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах передбачає забезпечення переселенців і літніх громадян, що втратили житло, облаштованими місцями проживання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах надається через облаштування модульного містечка, яке слугуватиме тимчасовим житлом для мешканців громади, що залишилися без осель, повідомляє Politeka.

За інформацією міського департаменту соціального захисту, проєкт спрямований на підтримку внутрішньо переміщених родин і громадян, чиї будинки пошкоджено внаслідок бойових дій або надзвичайних ситуацій. Основна увага приділена людям старшого віку, які потребують безпечного проживання та постійної опіки.

Організацією поселення займається Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради. Установа формує списки осіб, що мають право на тимчасове розміщення, приймає заяви, консультує заявників і супроводжує процес подання документів. Щоб отримати можливість проживання, необхідно заповнити заяву встановленого зразка.

Документи подають у громадській приймальні за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35, робоче місце №15. Співробітники приймають заявників, перевіряють надані папери, пояснюють порядок оформлення й допомагають заповнити анкету. Для реєстрації обов’язково потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і довідку внутрішньо переміщеної особи. Якщо звертається родина, у заяві зазначають усіх членів, яким необхідне тимчасове житло.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах передбачає забезпечення переселенців і літніх громадян, що втратили житло, облаштованими місцями проживання у модульному містечку. Це дає змогу створити безпечні умови перебування й надати підтримку найуразливішим категоріям мешканців громади.

