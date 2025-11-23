Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує відновлення житла та щоденну увагу.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області продовжує надходити до літніх людей, які постраждали через бойові дії та потребують підтримки, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує благодійний фонд «Карітас», зосереджуючись на відновленні пошкодженого житла та соціальному супроводі. Програма охоплює заміну вікон і дверей, ремонт дахів та утеплення будинків, що залишилися придатними для проживання після обстрілів. Пріоритет отримують домогосподарства, які можуть бути відновлені без повної реконструкції.

Подати заявку мають можливість жителі Харкова та Ізюму. До групи першочергової підтримки входять пенсіонери, особи з інвалідністю, одинокі літні люди, багатодітні родини, вагітні жінки, внутрішньо переміщені громадяни та люди з тяжкими хронічними захворюваннями.

Соціальний супровід передбачає консультації, допомогу з повсякденними потребами та психологічну підтримку, що дозволяє стабілізувати емоційний стан отримувачів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує відновлення житла та щоденну увагу, створюючи для постраждалих безпечне середовище і можливість повернутися до звичного ритму життя.

Також варто зауважити, що окрім цього, місцеві жителі можуть отримати безкоштовні продукти та інші види підтримки через проєкт «H.O.P.E. WELL», що системно допомагає самотнім людям старшого віку та громадянам з інвалідністю. З початку 2025 року значно сприяє розвитку проєкту партнер — благодійний фонд «Старенькі».

Ці проєкти допомагають українцям відчувати безпеку навіть у складних умовах, забезпечуючи необхідні ресурси для гідного життя.

