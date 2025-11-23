Графік відключення світла в Запорізькій області на тиждень з 24 по 30 листопада дозволяє мешканцям заздалегідь планувати використання електроенергії.

Графік відключення світла в Запорізькій області на тиждень з 24 по 30 листопада оприлюднений для мешканців кількох сіл, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

План передбачає тимчасові перерви у постачанні електроенергії у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на обладнанні та лініях.

24 листопада світла не буде з 09:00 до 17:00 у селах Лисогірка (вул. Дружби, Молодіжна, Сонячна, Центральна) та Петропавлівка (вул. Ставкова, Центральна). Одночасно ремонт запланований у Сонячному на вулицях Вавілова, Лугова, Миру та Таврична.

25-го вимкнення торкнеться Розумівки (вул. Лісна, Парамонова) та Веселого (вул. Центральна, Звивиста), а також продовжаться роботи на електромережах Широкого (вул. Квітуча, Космічна, Маракулова). Тут обмеження буддуть введені на період 09:00 –17:00.

26 числа планові відключення передбачені у Володимирівському (вул. 8 Березня, Бегенова, Кошевого, Молодіжна, Першотравнева, Стадіонна, Шикунова, Шкільна), Придніпровському (вул. Набережна) та Розумівці (вул. Голяткіна, Шевченка, Шкільна). Не буде електрики теж в період 09:00 –17:00.

27 числа без електропостачання залишаться Миколай-Поле (вул. Центральна) та Лежине (вул. Полева, Шевченка) з 09:00 до 17:00.

28 числа у Відрадному роботи виконуватимуться у дві зміни — 09:00–11:00 та 14:00–16:00, охоплюючи більшість вулиць села: Вільна, Володимира Сташенко, Горького, Запорізький спуск, Меркулова, Миру, Молодіжна, Набережна, Олександра Нестерука, Перемоги, Польова, Садова, Сонячна, Фестивальна, Щаслива, Яблунева та пров. Лікарняний.

Також 28 листопада ремонт запланований у Наталівці (вул. Високовольтна, Молодіжна, Українська) з 09:00 до 16:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області на тиждень з 24 по 30 листопада дозволяє мешканцям заздалегідь планувати використання електроенергії, особливо для нагальних побутових потреб, а також враховувати тимчасові перерви у роботі побутової техніки та комунальних систем.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: які базові товари злетіли у вартості.

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі: коли запрацюють батареї у будинках.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як зміняться ціни на базовий товар.