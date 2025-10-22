Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі планується з урахуванням технічної готовності комунальних служб та прогнозів погоди.

Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі вже підготовлений, повідомляє Politeka.

Таку інформацію озвучив Іван Федоров, очільник Запорізької обласної військової адміністрації.

За його словами, місто завершило комплексну підготовку котелень, теплових мереж та комунальних служб. Було проведено гідравлічні випробування, обладнання приведене у готовність, додатково укріплюють об’єкти критичної інфраструктури.

Федоров зазначив, що включення опалення відбудеться не раніше кінця жовтня – початку листопада. Теплопостачання стартує, коли середньодобова температура протягом трьох днів стабільно опуститься нижче +8°C. «Комунальні служби готові до запуску в будь-який момент, однак рішення прийматиметься лише після встановлення холодної погоди, щоб не витрачати енергоресурси завчасно», – пояснив керівник ЗОВА.

Прогнози свідчать, що до кінця поточного місяця середньодобова температура залишатиметься вище +8°C. Зокрема, 13–19 жовтня денна температура складе +10…+13°C, нічна +1…+7°C. 20–26 жовтня очікуються дні з +14…+15°C, ночі +7…+9°C. 27 жовтня – 2 листопада прогнозує денну +12…+15°C, нічну +6…+8°C. Перші дні листопада (4–7 числа) показують денну +9…+11°C, нічну +4…+6°C, що дозволить середньодобовій температурі знизитися до +7°C.

Отже, за попередніми оцінками, тепло в оселях запоріжців може з’явитися після 5–7 листопада. Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі планується з урахуванням технічної готовності комунальних служб та прогнозів погоди, щоб забезпечити комфорт і ефективне використання ресурсів.

