Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області передбачає тимчасові корективи розкладу та маршрутів приміських рейсів.

Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області запроваджують у другій половині березня через проведення планових ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі, повідомляє Politeka.

Про зміни проінформували в Укрзалізниці, зазначивши, що коригування стосуються низки приміських складів.

Частина рейсів курсуватиме за новим графіком руху поїздів в Івано-Франківській області, інші - змінять маршрут або тимчасово не виконуватимуть рейси у визначені дні.

Такі рішення пояснюють необхідністю проведення ремонтних робіт, які впливають на курсування транспорту в регіоні.

Зокрема, 24, 26 та 28 березня кілька експресів курсуватимуть за зміненим розкладом. №6404 зі сполученням Івано-Франківськ – Яремче відправлятиметься о 08:28 та прибуватиме о 10:28.

Хоча раніше відправлення було о 08:14, а прибуття о 10:14. Окрімц ього, №6432 Івано-Франківськ – Коломия вирушатиме о 08:45 і прибуватиме о 10:35 замість попереднього графіка 09:14 та 11:12.

Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області торкнувся і рейсу №6433 Коломия – Івано-Франківськ, який курсуватиме до станції Хриплин за чинним розкладом.

Далі він відправлятиметься з Хриплина о 17:05 і прибуватиме до Івано-Франківська о 17:15.

Раніше цей експрес відправлявся о 14:49 та прибував о 14:59. Також №6441 Коломия – Ділове вирушатиме о 08:28 і прибуватиме о 13:36, тоді як раніше це було 08:13 та 13:21 відповідно.

Окремо передбачені зміни маршрутів. 20 березня №6431/6432, №6433/6434 та №6435/6436 курсуватимуть за напрямком Коломия – Хриплин – Коломия замість звичного сполучення через Івано-Франківськ.

