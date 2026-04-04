Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області дозволяє переселенцям швидко отримати прихисток та планувати переїзд без затримок.

Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області пропонують приватні господарі для різних категорій переселенців, повідомляє Politeka.

Пропозиції охоплюють міські квартири та сільські будинки, що дає змогу обирати житло залежно від потреб родин, жінок або людей із домашніми тваринами.

У Харкові на Салтівському шосе доступна кімната у двокімнатній квартирі. Вона розрахована на одну жінку, яка може допомагати господині та доглядати літню бабусю. Житло розташоване поруч із транспортними маршрутами та магазинами. Уточнити умови можна безпосередньо за контактами власника.

Сільські варіанти передбачені у селі Бабаї Харківського району. Там пропонують будинок із двома кімнатами та кухнею. Підключено газ і воду, санвузол знаходиться на подвір’ї. На території є погріб, сарай і сад. Помешкання підходить для тих, хто готовий допомагати по господарству. Поруч розташовані ліс і озеро, до міста — 12 км. Дозволено проживання з котами або собаками.

Умови та тривалість перебування різняться: деякі оголошення передбачають мінімальну допомогу господарю, інші — без зобов’язань. Всі пропозиції публікуються з контактами власників, що дає змогу домовлятися напряму та отримувати актуальні відомості.

Місцеві закликають звертатися одразу, щоб вчасно забезпечити безпечне проживання та підтримку.

Детальнішу інформацію про наявні помешкання можна знайти через платформу «Допомагай» або звернувшись до соціальних служб регіону.

Платформа постійно оновлює оголошення, забезпечуючи переселенцям швидкий доступ до надійного житла.

